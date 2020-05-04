ТАСС: самолет, выполнявший рейс из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва. Она оказалась ложной

Обновление. Самолет благополучно приземлился в Екатеринбурге. По данным екатеринбургского издания E1.ru, сообщение об угрозе взрыва на борту — ложное. Оно поступило на электронную почту «Аэрофлота».

Пассажирский самолет, следующий рейсом из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Официального подтверждения этой информации нет.

ТАСС сообщает, что экипаж самолета не стал менять курс.

Телеканал 360 также со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что после вылета лайнера из аэропорта Шереметьево было получено анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту.

Судя по сервису Flightradar24, из Шереметьево в Екатеринбург следует рейс «Аэрофлота» SU1404. Расчетное время посадки — 17:26 по московскому времени.

ТАСС также отмечает, что 4 мая было получено анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту лайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Самолет приземлился в аэропорту Пулково, взрывных устройств найдено не было.