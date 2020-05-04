Пулитцеровскую премию в главной номинации получили журналисты ProPublica и Anchorage Daily News

Пулитцеровскую премию в наиболее престижной номинации «Служение обществу» получили журналисты газеты Anchorage Daily News и проекта ProPublica. Трансляция объявления лауреатов прошла в ютьюбе премии.

Журналистов отметили за расследование о сексуальном насилии на Аляске и о полицейских, позволивших подозреваемым уйти от наказания.

Газета The New York Times получила три награды, в том числе журналистов издания отметили в номинации «Международный репортаж» за «разоблачение хищничества режима Путина». Награду вручили за материал о предполагаемом вмешательстве России в дела других стран, в том числе в Африке, Европе и Сирии.

Агентство Reuters получило награду в номинации «Новостная фотография» за освещение протестных акций в Гонконге в 2019 году.

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград США в области журналистики, литературы, музыки и театра. Ее вручают с 1917 года.