В России выявлены более десяти с половиной тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 3 мая в России зарегистрированы 10633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 1010 человек больше, чем днем ранее. Общее число инфицированных выросло до 134687 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+5948 человек за последние сутки), Подмосковье (+822), Петербурге (+295), Нижегородской (+252) и Мурманской (+238) областях, Дагестане (+136) и Кабардино-Балкарии (+90).

За минувшие сутки умерли еще 58 пациентов с COVID-19. За весь период распространения коронавируса в России умерли 1280 человек.

Выздоровели 16639 человек (+1626 человек за последние сутки).

В стране проведены более 4,1 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса (+174 тысячи тестов за минувшие сутки).