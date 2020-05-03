The Sunday Times: русскоязычные хакеры продали в даркнете полмиллиона аккаунтов Zoom

Специалисты компании по кибербезопасности Cyble приобрели в даркнете базу из более 500 тысяч взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, выставленную на продажу хакерами, пишет The Sunday Times.

Данные продавались практически за бесценок: по одному пенсу за аккаунт. Продавцом выступил русскоговорящий пользователь Telegram, утверждает британское издание.

О продаже аккаунтов Zoom стало известно еще в середине апреля. Издание BleepingComputer сообщало, что в украденных персональных данных содержались логины, пароли, электронные адреса пользователей, ссылки на видеоконференции и пин-коды по управлению ими.

Хакеры продали в общей сложности 530 тысяч аккаунтов по пенсу за штуку, писало издание, а компания Cyble сумела подтвердить подлинность части данных, поскольку они принадлежали ее клиентам. О том, что продавцами были русскоязычные пользователи, тогда не сообщалось.

Сервис видеозвонков Zoom стал одним из самых популярных в мире во время пандемии коронавируса. Однако у приложения есть ряд критических уязвимостей, которые не гарантируют конфиденциальность разговоров пользователей.