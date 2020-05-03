Глава Северной Осетии пообещал не допустить празднования в республике 3 сентября конца Второй мировой войны

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования 3 сентября в республике окончания Второй мировой войны, поскольку в этот день в России вспоминают жертв .

«Нормальные люди не только в Осетии, но и по всему миру, всегда скорбят. Это боль каждого человека, независимо от того, пострадал у него кто-то из родственников или нет. Поэтому о каком празднике в республике мы можем говорить, и кто это придумал? Я лично никаких празднеств в Осетии не допущу», — цитирует слова Битарова издание «Подъем».

В 2005 году в России была установлена памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом. Ее ежегодно отмечают 3 сентября в память жертв теракта в Беслане.

В апреле 2020 года Госдума приняла поправки к закону о памятных датах, согласно которым день окончания Второй мировой войны был перенесен со 2 на 3 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал этот закон. Против переноса даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября выступали организация «Матери Беслана» и Совет по правам человека при президенте РФ.