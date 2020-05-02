В России выявили еще 9623 случая коронавируса. Всего умерли 1222 человека

За последние сутки в России зарегистрированы 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Общее число инфицированных достигло 124054 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (+5358), Московской области (+807), Санкт-Петербурге (+323), Нижегородской (+320) и Мурманской (+143) областях.

За сутки зафиксировано 57 смертей пациентов с коронавирусом. С начала эпидемии в России от инфекции умерли .

Выздоровели 15013 человек (+1793 человека за сутки).

Всего в России проведено свыше 3,9 миллиона тестов на коронавирус (+221,7 тысячи за последние сутки).