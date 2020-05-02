Умер актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд

В США в возрасте 56 лет умер актер Сэм Ллойд. В прошлом году у него обнаружили неоперабельную опухоль головного мозга, сообщил Variety его агент.

Сэм Ллойд был наиболее известен по роли юриста Тэда Бакленда в сериале «Клиника». Коллега по сериалу, актер Зак Брафф назвал его одним из самых смешных актеров, с которыми ему довелось поработать.

Ллойд также снимался в сериалах «Отчаянные домохозяйки», «Кости», «Бесстыжие» и фильме «В поисках галактики». Он был участником музыкальной группы The Blanks, исполняющей песни а капелла.

Сэм Ллойд был племянником актера Кристофера Ллойда, получившего известность по роли доктора Эмметта Брауна в кинотрилогии «Назад в будущее».