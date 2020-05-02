Собянин: 2% москвичей больны COVID-19

Реальное число заболевших кооронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Об этом на своем сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это — минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», — заявил Собянин.

Он добавил, что в последнее время властям удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции; по этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. Это позволяет купировать распространение инфекции на ранних стадиях, «поэтому количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии».

«Тем не менее, очевидно, что угроза пока нарастает. И я еще раз обращаюсь к вам, дорогие москвичи, с просьбой относиться к мерам самоизоляции максимально ответственно», — резюмировал Собянин.

Москва — лидер по распространению коронавируса в России. По данным на 1 мая, в городе выявлены 57300 случаев коронавируса. 5766 заразившихся выздоровели, 658 умерли. В городе введен всеобщий режим самоизоляции, для выхода из дома используются электронные пропуска.