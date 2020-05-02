Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказалось впустить в страну российских военных медиков

Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказалось впустить в страну группу российских военных медиков. Об этом сообщается на сайте министерства.

Группа состояла из 24 медиков и пяти специализированных автомобилей. Россияне планировали провести дезинфекцию в городе Мостар по просьбе одного из председателей Боснии и Герцеговины Драгана Човича.

Министерство безопасности сообщило, что въезд в страну россиян должен быть одобрен коллективным решением Президиума, так как речь идет о военном подразделении. Пограничная полиция не пропустила конвой из РФ в страну.

Босния и Герцеговина состоит из двух административно-территориальных образований (энтитетов): Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Российские военные уже проводили дезинфекцию на территории Республики Сербской. Они находились там с 9 по 23 апреля.

1 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные вернутся в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 2 мая в Боснии и Герцеговине подтвержден 1781 случай коронавируса, умерли 70 человек.