Вероника Скворцова: Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом 

Глава Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась на одном уровне.

«Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев», — сказала она в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Скворцова добавила, что на плато допустимы колебания, поэтому ежедневно могут наблюдаться чуть больше или чуть меньше новых случаев заражения СOVID-19.

По последним данным, в России заражены коронавирусной инфекцией 106498 человек. Умерли 1073 человека, выздоровели 11619 человек.