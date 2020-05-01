В Москве из-за режима самоизоляции отложат отключение горячей воды

График отключения горячей воды в Москвы скорректировали из-за режима самоизоляции. Как заявил РИА Новости заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в многоквартирных жилых домах воду начнут отключать не ранее 1 июня.

В медицинских же учреждениях отключений не будет вообще. Он добавил, что воду москвичам отключат не более чем на 10 дней.

В интервью «Российской газете» Бирюков также рассказал, что работы по подготовке к новому отопительному сезону пройдут в столице по графику. По его прогнозам, отопление в московских домах будет отключено 6-7 мая.

Москва стала наиболее пострадавшим российским регионом из-за распространения коронавирусной инфекции. На столицу приходится половина (53 тысячи человек) от общего числа зарегистрированных в России случаев заражения COVID-19. От коронавируса в Москве умерли 611 человек, еще более пяти тысяч выздоровели.