Россияне сочли достойной зарплатой 59 тысяч рублей в месяц. Год назад было 66 тысяч

Россияне считают, что для достойного уровня жизни нужно зарабатывать 59 тысяч рублей. Результаты исследования Сбербанка, посвященного оценке справедливого уровня оплаты труда, приводит РБК. Год назад эта сумма составляла 66 тысяч рублей.

В ходе опроса респондентов просили назвать сумму достойной зарплаты для обычного работника, которая позволяет обеспечить достойное существование, а также накопить на крупные покупки, непредвиденные обстоятельства и старость.

Снижение суммы достойной зарплаты было зафиксировано в 33 из 35 крупных городов, где проводилось исследование — только в Набережных Челнах и Рязани жители назвали сумму больше, чем год назад.

По данным Росстата, средняя зарплата в России в апреле 2020 года составила 47257 рублей.