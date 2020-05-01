Мария Захарова и Алексей Навальный 1 мая проведут онлайн-дебаты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вызвала на онлайн-дебаты политика Алексея Навального. Тот согласился.

«Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились? Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн? Ведь струсит», — написала Захарова в своем фейсбуке. Уже через несколько минут Навальный ответил «Да запросто».

Позже Захарова написала, что прямой разговор состоится 1 мая. Точного времени, а также других подробностей она не сообщила.

Навальный вечером 30 апреля в своей передаче «Навальный Live» раскритиковал Захарову за интервью, которое она дала журналисту Михаилу Зыгарю. В нем официальный представитель МИД, в частности, упрекала в безответственности российских туристов, попавших в трудную ситуацию из-за отмены авиаперелетов в связи с коронавирусом.