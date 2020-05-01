ICANN запретила продавать доменную зону .org частной компании

Некоммерческая организация ICANN, регулирующая вопросы доменных имен, заблокировала сделку по продаже доменной зоны .org частной компании Ethos Capital. Об этом говорится в сообщении ICANN.

Таким образом, контроль над .org останется у некоммерческой организации The Internet Society (ISOC).

О сделке по продаже было объявлено в ноябре 2019 года. Ее стоимость оценивалась в 1,13 миллиарда долларов.

Против сделки выступали многие представители интернет-сообщества, а также прокуратура штата Калифорния, где находится ICANN. Противники сделки опасались, что в случае перехода под контроль частной компании адреса в доменной зоне .org будут распределяться непрозрачно и исходя из коммерческих соображений.

Домен .org первоначально использовался только для размещения сайтов некоммерческих организаций. Сейчас таких ограничений нет.