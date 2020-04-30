Врачи закрытой на карантин больницы в Уфе попросили Путина и Бастрыкина расследовать массовое заражение COVID-19

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова в Уфе обратились к президенту РФ, главе правительства и председателю СК с просьбой расследовать массовое заражение коронавирусной инфекцией в медицинском учреждении. Видеообращение медиков опубликовано на ютьюб-канале BashMEDpersonal, внимание на запись обратил телеканал «Дождь».

Сотрудники Республиканской больницы Башкортостана ищут защиты у Путина и федеральной власти BashMEDpersonal

Медики предполагают, что руководство Республики Башкортостан скрывает масштабы эпидемии COVID-19.

Они также говорят, что вспышка заболевания началась в РКБ в марте, но руководство больницы ничего не предпринимало, хотя знало об этом.

«Требуем честного и открытого расследования событий в больнице, которые привели к распространению коронавирусной инфекции по всей республике. Не дайте скрыть результаты тестирования. Мы не верим данным лабораторий, которые подконтрольны [властям республики]», — говорят медики в видеообращении.

В РКБ 5 апреля умерла пожилая пациентка с сахарным диабетом и пневмонией, посмертный анализ на COVID-19 был положительным. Больницу закрыли на карантин. Первичный тест на коронавирус оказался положительным у 170 человек, второй подтвердил инфекцию у 52 человек.

Больница стала крупнейшим очагом заражения в республике: из-за выписанных оттуда пациентов многие районные больницы тоже закрыты на карантин. Сама Башкирия некоторое время занимала третье место по числу смертей от коронавируса в стране.