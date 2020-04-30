В Екатеринбурге убиты трое подозреваемых в подготовке терактов

Национальный антитеррористический комитет объявил о предотвращении подготовки терактов в Чкаловском районе Екатеринбурга.

В ночь на 30 апреля в ходе контртеррористической операции сотрудники ФСБ убили трех «бандитов, причастных к террористической деятельности», рассказали ТАСС в ведомстве.

На месте проведения спецоперации обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

По данным 66.ru, операция проводилась в садоводческом товариществе на въезде в Екатеринбург по Челябинскому тракту. Во время нее у местных жителей отключили электричество.

Подозреваемые снимали садовый домик, где обычно проживали сторожа. При задержании они оказали сопротивление и «получили ранения, несовместимые с жизнью», пишет издание.

Введенный в районе режим КТО к утру четверга был снят.

Обновлено. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что убитые в Екатеринбурге боевики были сторонниками «Исламского государства».