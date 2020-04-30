Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил в инстаграме губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким…», — написал Владимиров.

Он не уточнил причину смерти мэра. Источник ТАСС сообщает, что смерть Джатдоева «не вызвана новой коронавирусной инфекцией». По предварительным данным, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Андрей Джатдоев занимал пост главы Ставрополя с октября 2016 года.