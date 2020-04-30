Москва находится на ранней стадии борьбы с эпидемией коронавируса. Такую точку зрения в эфире «России 24» выразил мэр города Сергей Собянин.

«Когда я слышу безответственные разговоры, что у нас уже все замечательно, что буквально несколько дней и мы победим [коронавирус]. <…>. Мы даже не в середине пути. На мой взгляд, мы в лучшем случае прошли четверть этого пути», — сказал мэр Москвы.

При этом Собянин подчеркнул, что как только появятся признаки снижения заболеваемости, власти смогут «адекватно и быстро» смягчить ограничительные меры.

В Москве с начала эпидемии коронавирус выявлен у 53739 человек. Из них 611 умерли, 5135 уже выздоровели.

Рекорд по количеству выявленных случаев (3570) в Москве был установлен 19 апреля. С тех пор ежедневное число заболевших стабилизировалось на уровне около 3000 человек.