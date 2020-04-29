В Москве за сутки умерли 65 человек с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерли 65 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общее число умерших в городе с начала эпидемии — 611 человек.

В Москве с начала эпидемии зарегистрированы 50646 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 4610 человек.

Всего в России диагноз COVID-19 подтвержден у 99399 человек. 10286 человек выздоровели, 972 умерли.

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