Умер индийский актер Ирфан Хан. Он играл в фильмах «Жизнь Пи» и «Миллионер из трущоб»
Источник: Hindustan Times
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В Индии умер актер Ирфан Хан. Ему было 53 года.
Хан умер в одной из частных клиник в Мумбаи, куда он был госпитализирован несколько дней назад с инфекцией толстой кишки.
Ирфан Хан был одним из немногих актеров, которые, начав карьеру в Болливуде, позже смогли добиться успеха в США. Наиболее известными ролями Хана были работы в фильмах «Жизнь Пи», «Миллионер из трущоб» и «Новый Человек-Паук».