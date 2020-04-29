Умер индийский актер Ирфан Хан. Он играл в фильмах «Жизнь Пи» и «Миллионер из трущоб»

В Индии умер актер Ирфан Хан. Ему было 53 года.

Хан умер в одной из частных клиник в Мумбаи, куда он был госпитализирован несколько дней назад с инфекцией толстой кишки.

Ирфан Хан был одним из немногих актеров, которые, начав карьеру в Болливуде, позже смогли добиться успеха в США. Наиболее известными ролями Хана были работы в фильмах «Жизнь Пи», «Миллионер из трущоб» и «Новый Человек-Паук».