Суд Санкт-Петербурга отклонил коллективный иск об ограничении прав из-за коронавируса

Санкт-Петербургский городской суд отказался удовлетворить коллективный иск жителей города, оспаривавших законность запретов и ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Соответствующее решение по делу, сообщает «Интерфакс», огласила судья горсуда Петербурга Елена Витушкина.

В одно производство с коллективным иском был объединен другой иск — петербуржца Богдана Литвина, оспаривавшего запрет на одиночное пикетирование.

«Команда 21», представлявшая интересы истцов, заявила, что решение суда будет обжаловано.

Коллективный иск был подан 21 жителем города. Истцы считали, что правительство Петербурга, введя «ограничения до степени запрета», вышло за пределы своих полномочий и фактически лишило граждан их законных прав, которые могли быть ограничены только при установлении режимов чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения.

Представители правительства Санкт-Петербурга, в свою очередь, указывали, что все запреты и ограничения были введены на законном основании и подчеркивали, что они «защищают, а не ограничивают права граждан».