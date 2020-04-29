Студентам-медикам пообещали больше 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы

Московские больницы, где лечат зараженных коронавирусом, принимают на работу и практику студентов медицинских вузов. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По информации штаба, студентам предложат на выбор несколько вариантов работы. Их зарплата превысит 100 тысяч рублей. Кроме того, их обеспечат бесплатным питанием.

Все студенты пройдут обучение по работе с коронавирусом на сайте Непрерывного медицинского образования Минздрава России.

При этом студент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Роман Х. (его полная фамилия не уточняется) рассказал изданию Readovka, что студентов заставляют идти в коронавирусные больницы под страхом академической задолженности. «Называют это практикой, а, соответственно, — это неоплачиваемый труд. <…> Все, кто хотел — уже работают там. Все остальные не хотят», — заявил собеседник издания.

Правительство еще в конце марта заявило о планах привлечь студентов медицинских вузов и колледжей к борьбе с коронавирусом.

27 апреля Минздрав и Минобрнауки выпустили совместный приказ, требующий направить студентов старших курсов медицинских вузов на практику в коронавирусные стационары с 1 мая. При этом студенты должны дать информированное согласие на работу и заключить трудовой договор с больницей. Также им пообещали стимулирующие выплаты.

В ряде регионов студенты-медики уже начали работать в коронавирусных больницах. Студенческое издание DOXA сообщило, что за это студенты могут получить зачет по практике в университете и почти всегда — зарплату в больнице. При этом, по данным издания, в некоторых случаях учащихся заставляют подписывать согласие на практику, а зарплата оказывается мизерной.