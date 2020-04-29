Российских генералов лишат каракулевых шапок

Минобороны предложило запретить высшим офицерам носить каракулевые шапки. Соответствующий проект приказа президента размещен на портале правовой информации, внимание на него обратила «Русская служба Би-би-си».

С чем связано такое предложение Минобороны, неясно.

Сейчас каракулевые шапки в сухопутных войсках носят генералы и полковники, на флоте — адмиралы и капитаны первого ранга.

Каракулевые головные уборы, помимо военнослужащих, сейчас носят и высшие офицеры других ведомств — в частности, Росгвардии, ФСБ, МЧС и ФСО.