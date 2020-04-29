«Проект»: тест на COVID-19 замглавы администрации президента Сергея Кириенко дал положительный результат, но повторные проверки его не подтвердили

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в середине апреля заразился коронавирусной инфекцией; его тест на COVID-19 дал положительный результат. Об этом пишет издание «Проект» со ссылкой на три источника — в Кремле и близкие к президентской администрации.

По словам собеседников издания, в общей сложности Кириенко проболел три дня. Следующие два теста на коронавирус дали отрицательный результат.

Ранее, до введения жестких карантинных мер, кремлевские чиновники не придавали большого значения распространению инфекции и не следовали рекомендациям медиков, пишет «Проект», но теперь все сотрудники внутриполитического блока Кремля как минимум раз в неделю сдают тесты на коронавирус.