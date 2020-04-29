Листовой чай Lipton и Brooke Bond перестанут продавать в России

Концерн Unilever прекратит продавать в России листовой чай Lipton и Brooke Bond, они останутся только в пакетиках. Об этом со ссылкой на компанию пишет РБК. Причины такого решения в Unilever не назвали.

Листовой чай от Unilever в российских магазинах будет представлен только брендами Sir Thomas Lipton и Saito.

По данным исследовательской компании Ipsos, которые приводит РБК, Lipton — самый известный чайный бренд в России. В 2019-м эту марку знали 78% жителей крупных городов, которые пьют чай. На втором месте по узнаваемости был Ahmad (72%), на третьем — Greenfield (70%).

Большинство россиян предпочитают чай в пакетиках, пишет РБК со ссылкой на данные Nielsen. На него приходится почти 72% всех продаж этой товарной категории в денежном выражении с апреля 2019-го по март 2020-го.

За последние 12 месяцев в России продажи чая в натуральном выражении упали на 3,4% (листового — на 4,4%, в пакетиках — на 2,8%).

В начале 2020 года Unilever допустила, что продаст чайный бизнес.