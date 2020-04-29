Из-за самоизоляции россияне перестали покупать здоровую еду. Зато стали есть намного больше чипсов

На фоне режима самоизоляции жители России сократили потребление товаров для здорового питания, в то время как потребление продуктов, считающихся неполезными, выросло. Об этом свидетельствуют данные исследования Nielsen.

По данным исследования, в период со 2 марта по 5 апреля значительно выросли продажи семечек (+31%), чипсов (+22%) и мороженого (+15%). При этом продажи мюсли в период с 30 марта по 5 апреля упали на 53%, смузи — на 45%, хлебцев — на 16%, каш — на 8%.

Nielsen отмечает, что на смену ЗОЖ пришел тренд на «домашнее потребление» — высокими темпами начали расти продажи муки, яиц, дрожжей, томатной пасты и многих других ингредиентов сложных блюд, которые требуют большого времени на приготовление.

Режим самоизоляции действует в России с конца марта. Он отличается от региона к региону; в большинстве случаев гражданам предписывается выходить из дома только в магазин, аптеку или на прогулку с собакой.

28 апреля Владимир Путин объявил, что 5, 6 и 7 мая будут нерабочими. После этого регионы начали массово продлевать режим самоизоляции до конца майских праздников.