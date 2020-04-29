Губернатор Подмосковья: область вышла на плато по заболеваемости COVID-19

Московская область вышла на плато по числу заражений коронавирусом. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«На плато мы вышли… Наверное, это плато. По поводу роста — это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом снижение продолжится», — сказал Воробьев.

При этом он отметил, что госпитализаций в Подмосковье «еще много», система здравоохранения работает в напряженном режиме. В области продолжают вводить сотни новых коек для пациентов.

К 29 апреля в Подмосковье зафиксировано 10917 случаев заболевания COVID-19. Умерли 90 человек, выздоровели 389 человек.

С 28 марта на территории Подмосковья действует режим самоизоляции. С 15 апреля в регионе ввели пропускной режим. Ограничения были продлены до 11 мая включительно.

Власти Подмосковья решили открыть коронавирусные госпитали в парке «Патриот» и концертном зале «Крокус Сити Холл». Каждая из больниц будет рассчитана на 1500 коек.