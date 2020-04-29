Федерация отельеров Турции отвергла возможность отказа от шведского стола для туристов

Турецкие отели не откажутся от системы обслуживания «шведский стол» после возобновления туризма в стране. Об этом РИА Новости заявил глава Сурури Чорабатыр.

«Речи об отмене all inclusive и шведского стола не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне?» — заявил Чорабатыр.

По его словам, СМИ, сообщившие об отмене шведского стола в турецких отелях, неправильно поняли слова министра туризма Турции Мехмета Эрсоя.

«Он имел в виду изменения в привычном понимании этой системы: будут усилены санитарные меры, увеличена социальная дистанция, изменятся некоторые привычные способы оказания услуг. Система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала отеля, но это вовсе не означает ее отмену», — заключил Чорабатыр.

О том, что отели Турции откажутся от шведского стола для туристов, 26 апреля написало турецкое издание Hurriyet со ссылкой на глав неназванных курортных городов. Турецкий телеканал A Haber сообщил со ссылкой на министра туризма Мехмета Эрсоя, что шведский стол будет заменен комплексным меню.

Турция рассчитывает открыть внутренний туризм в конце мая, иностранный — в августе.

На 29 апреля в Турции зафиксировано более 114 тысяч случаев коронавируса. Умерли почти три тысячи человек, выздоровели почти 39 тысяч.