Данные 12 миллионов клиентов микрофинансовых организаций утекли в сеть

В сеть попали данные 12 миллионов россиян, обращавшихся в 2017-2019 годах за быстрыми займами в микрофинансовые организации. Утечку данных, выставленных с конца марта на продажу на специализированном сайте, обнаружило РБК.

В бесплатном пробнике, полученном журналистами, содержались данные примерно 1,8 тысячи клиентов: Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. Также в каждой записи присутствовала реферальная ссылка (сайт, с которого пришел пользователь) — в большинстве случаев это был финансовый маркетплейс «Юником24».

В маркетплейсе подтвердили РБК, что код клиентов, содержащийся в базе данных, принадлежит одному из партнеров «Юником24», но не раскрыли, какому именно. «Мы отправили официальное письмо в компанию с требованием пояснить данный факт, а также уведомили их о прекращении сотрудничества», — сказал представитель маркетплейса изданию.

Журналисты обзвонили часть клиентов, чьи данные оказались в пробнике: четверть из них рассказали, что являлись клиентами микрокредитной компании «Микроклад»; другие сказали, что подавали заявки в несколько организаций или что не помнят их названий.