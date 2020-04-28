Заболевший COVID-19 послушник Троице-Сергиевой Лавры покончил с собой

Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, у которого обнаружили COVID-19, умер после попытки самоубийства. Об этом сообщается на сайте подворья.

После постановки диагноза COVID-19 Пелипенко госпитализировали в 119-ю больницу Федерального медико-биологического агентства. В ночь на 24 апреля он выбил окно на первом этаже больницы, вышел на улицу и совершил попытку суицида перед храмом на территории медучреждения.

В СМИ сообщалось, что Пелипенко поджег себя. Протоиерей РПЦ Леонид Калинин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что послушника госпитализировали с ожогами 90% тела. Пелипенко поместили в реанимацию, медикам не удалось его спасти, он умер 26 апреля.