Путин поручил к 5 мая подготовить план выхода из режима самоизоляции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручил правительству до 5 мая подготовить план поэтапного выхода из карантина.

После того, как план будет готов, на его основе главы регионов будут с 11 мая принимать решения о смягчении режима самоизоляции, сказал президент в ходе совещания с главами регионов.

Также, заявил Путин, правительству поручено разработать новый пакет мер поддержки бизнеса.

Правительство, главы регионов и представители бизнеса, сообщил Путин, будут разрабатывать общенациональный план восстановления экономики. «Надо приступить к такой работе не откладывая», — заявил Путин.

28 апреля на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин объявил, что нерабочие дни продлены до 11 мая включительно. Такой режим действует в России с 30 марта.

По данным на утро 28 апреля в России COVID-19 заболели 93558 человек, 867 человек умерли, 8456 человек выздоровели. За сутки выявлено 6411 новых случаев коронавирусной инфекции.