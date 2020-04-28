Чемпионат Франции по футболу не будет доигран из-за коронавируса

Сезон чемпионата Франции по футболу 2019/2020, приостановленный из-за коронавируса, не будет доигран. Об этом сообщила федерация футбола страны.

Официальное заявление федерации было сделано после того, как премьер-министр Франции Эдуард Филипп представил общенациональный план по борьбе с эпидемией — он, в частности, предусматривает запрет на проведение спортивных соревнований (даже без зрителей) до 31 августа.

Будет ли занимавший первое место на момент остановки турнира ПСЖ официально объявлен чемпионом и кто будет участвовать от Франции в еврокубках в следующем сезоне, пока не уточняется.

Чемпионат Франции был приостановлен 13 марта, на тот момент было сыграно 28 туров из 38. ПСЖ опережал шедший вторым «Лион» на 12 очков.

Франция стала второй страной в Европе после Нидерландов, объявившей о досрочном завершении сезона. Большинство других футбольных лиг планируют возобновить игры летом без зрителей.