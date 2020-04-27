Япония запретила въезд из России
Источник: Kyodo News
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Япония из-за пандемии коронавируса с 29 апреля запретит въезд из еще 14 стран, в том числе России, Белоруссии и Украины, сообщает Kyodo News.
Пограничники не пропустят через границу тех, кто посещал эти страны в течение двух недель до приезда в Японию.
Всего Япония ограничила въезд из 87 стран мира, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. До конца мая иностранцы не могут получить визы в Японию.
Авиасообщение между Россией и Японией остановлено с конца марта.