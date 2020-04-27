В Москве за сутки умерли 44 человека с коронавирусом
Источник: Мосгорздрав
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В Москве за прошедшие сутки умерли 44 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это максимальное число умерших за один день с начала эпидемии.
Всего в городе от коронавируса умерли 479 человек.
Всего в Москве был выявлен 45351 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 3524 человека.
В России коронавирусная инфекция обнаружена у 87147 человек. Умерли 794 человека, 7346 человек выздоровели.