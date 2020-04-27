Помощника главы Россельхознадзора уволили после подозрений в совращении несовершеннолетней

Минсельхоз сообщил об увольнении Дмитрия Натарова с должности помощника главы Россельхознадзора. Об этом сообщает ТАСС.

Причины увольнения официально в ведомстве не пояснили.

23 апреля СК официально сообщил, что расследует в отношении Натарова уголовное дело по подозрению в совращении несовершеннолетней. Телеканал РЕН отмечал, что дело было возбуждено в марте — год спустя после того, как родители пострадавшей подали заявление в правоохранительные органы, увидев в телефоне девочки сообщение от чиновника. До этого времени Натарову удавалось тормозить расследование, используя свое положение.

О приказе об увольнении стало известно через несколько часов после того, как Натарова попросил уволить глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак.