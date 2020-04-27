На дне Черного моря нашли теплоход «Армения». В 1941-м его атаковали люфтваффе, погибли несколько тысяч человек

Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход «Армения», который затонул в ноябре 1941-го при налете немецкой авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В РГО агентству рассказали, что в 2017 году во время поисковой операции военного ведомства на дне моря обнаружили магнитную аномалию. В марте 2020-го район поисков исследовали гидролокатором.

Затем подводный аппарат за несколько погружений на глубину полтора километра сделал несколько снимков. На одном из них был судовой колокол с четко различимой надписью «Армения».

Теплоход «Армения» найден Русское географическое общество

Теплоход «Армения» вышел из Севастополя 7 ноября 1941 года, он эвакуировал несколько тысяч жителей города. Судно атаковала немецкая авиация, теплоход затонул за несколько минут. Погибли, по разным оценкам, от шести до десяти тысяч человек.