Гендиректор холдинга «Металлоинвест» умер от пневмонии

Умер генеральный директор холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Курской области.

По данным Forbes, Варичев умер от двусторонней пневмонии. В последние дни, сообщает издание со ссылкой на источник, знакомый с семьей топ-менеджера, Варичев был подключен к ИВЛ. При этом два теста на коронавирус дали отрицательный результат.

Варичеву было 52 года. Он возглавлял управляющую компанию «Металлоинвест» с 2013 года.

«Металлоинвест» — один из крупнейших мировых производителей железорудной продукции. Компания контролируется USM Holdings Алишера Усманова.