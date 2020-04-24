В России выявлены 5849 новых случаев коронавируса. Всего умерли более 600 человек

В России за последние сутки выявлено 5849 новых случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. Общее число инфицированных достигло 68622 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве (+2957), Подмосковье (+611), Петербурге (+253) и Дагестане (+113). 2697 (46%) зараженных не имели клинических проявлений болезни.

Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерли 615 человек (+60 за сутки). Выздоровели 5568 человек (+677 за сутки).

В стране проведены 2,55 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса (+150,1 тысячи тестов за последние сутки).