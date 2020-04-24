В Москве задержали православных волонтеров, раздававших еду бездомным

Полиция Москвы вечером 23 апреля задержала волонтеров православного движения «Курский вокзал. Бездомные, дети», когда те раздавали еду бездомным людям, сообщается в фейсбуке движения.

Волонтеров задержали в сквере возле Курского вокзала. «Суп успели раздать, а когда чай стали разливать, приехала полиция», — рассказала проекту «Милосердие.ru» директор центра «Дом друзей» Лана Журкина. Она отметила, что в сквере в тот момент находились около 200 человек, при этом люди соблюдали дистанцию.

Четверых волонтеров доставили в ОВД, на них составили административные протоколы о нарушении режима самоизоляции. Ночью задержанных отпустили. В отношении еще двоих человек составили протоколы о неправильной парковке.

В московской полиции сообщили ТАСС, что волонтеры нарушили режим повышенной готовности и организовали единовременное пребывание около 100 человек в общественном месте, что создало риск заражения коронавирусом. Кроме того, в МВД говорят, что у задержанных не было пропусков, сами волонтеры утверждают, что у них были волонтерские пропуска.

12 апреля в Москве на Курском вокзале задержали участников акции «Еда вместо бомб», раздававших еду бездомным.