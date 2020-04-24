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Суд арестовал бывшего депутата Думы Дениса Волчека по делу о мошенничестве на 8 миллионов рублей

Источник: Интерфакс
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Пресненский суд Москвы арестова бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека. 

Волчек арестован на два месяца, до 22 июня. 

Дело, в рамках которого проходит Волчек, возбуждено по статье о покушении на мошенничество. По версии следствия, бывший депутат и его сообщник бизнесмен Зураб Плиев получили 8 миллионов рублей от некоего предпринимателя за непривлечение его к уголовной ответственности. 

49-летний Волчек был депутатом Госдумы от ЛДПР с 2007 по 2016 годы. После внутрипартийного конфликта в ЛДПР, Волчек пытался избраться в Госдуму от партии «Справедливая Россия», но проиграл выборы.