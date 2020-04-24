Суд арестовал бывшего депутата Думы Дениса Волчека по делу о мошенничестве на 8 миллионов рублей

Пресненский суд Москвы арестова бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека.

Волчек арестован на два месяца, до 22 июня.

Дело, в рамках которого проходит Волчек, возбуждено по статье о покушении на мошенничество. По версии следствия, бывший депутат и его сообщник бизнесмен Зураб Плиев получили 8 миллионов рублей от некоего предпринимателя за непривлечение его к уголовной ответственности.

49-летний Волчек был депутатом Госдумы от ЛДПР с 2007 по 2016 годы. После внутрипартийного конфликта в ЛДПР, Волчек пытался избраться в Госдуму от партии «Справедливая Россия», но проиграл выборы.