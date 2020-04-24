Собянин попросил правительство привлечь студентов медицинских вузов на борьбу с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил премьера Михаила Мишустина направить студентов старших курсов медицинских вузов на практику в коронавирусные стационары.

«Это ребята мотивированные, у которых есть уже достаточно хорошие знания. Они выбрали эту профессию. Они еще раз посмотрят на практике, что такое реальная медицина, наберутся знаний и, мне кажется, окажут достойную помощь в этой ситуации», — сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Собянин отметил, что студенты необходимы для обеспечения работы коечного фонда, который продолжает разворачиваться. Свободных кадров из числа действующих врачей уже нет, отметил мэр Москвы.