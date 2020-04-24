Российские некоммерческие организации объединились для помощи больницам во время пандемии

Фонд профилактики рака «Не напрасно» объединился с российскими некоммерческими организациями, чтобы помочь больницам справиться с пандемией COVID-19. Об этом «Медузе» сообщили в фонде.

Предложение организации уже поддержали Фонд помощи взрослым «Живой», Фонд поддержки социальных программ и инициатив «Лавка Радостей», благотворительные фонды «Правмир» и «AdVita».

Организации собираются вместе привлекать средства, покупать расходные материалы для больниц, где лечат COVID-19, а также организовывать питание для врачей.

Больницы могут оставить заявки на помощь на сайте проекта «Что делать». Затем фонды начнут вместе искать все необходимое, привлекать компании-доноры и собирать средства.

«Таким образом, поиск и приобретение всего необходимого будут происходить более оперативно, чем если бы организации действовали в одиночку», — сообщили в фонде «Не напрасно».