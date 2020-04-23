В России выявлены еще 4774 случая COVID-19. Всего умерли 555 человек

По состоянию на утро 23 апреля в России зарегистрированы 4774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Общее число инфицированных достигло 62773 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Число новых случаев заболевания снижается второй день подряд: 21 апреля сообщалось о 5642 новых заболевших, 22 апреля — о 5236.

Больше всего заболевших в Москве (+1959 человек за сутки), Подмосковье (+688), Петербурге (+191), Мурманской области (+97), Ямало-Ненецком автономном округе (+94), Нижегородской (+73) и Ростовской (+71) областях.

За минувшие сутки умерли еще 42 пациента с диагнозом COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в России от болезни умерли 555 человек.

В общей сложности выздоровел 4891 человек (+471 человек за сутки).

В стране проведены более 2,4 миллиона лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (+149,3 тысячи тестов за последние сутки).