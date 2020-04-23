В Москве начнут штрафовать за нарушение дистанции в 1,5 метра в общественном транспорте

В Москве контролеры и полицейские начали проводить рейды по выявлению нарушителей социальной дистанции в общественном транспорте. Об этом ТАСС сообщили в московском ГКУ «Организатор перевозок».

Теперь власти будут следить за тем, чтобы пассажиры соблюдали дистанцию не менее чем в 1,5 метра во всем общественном транспорте. Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Контроль за соблюдением полутораметровой дистанции в транспорте решено усилить в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявили в ГКУ «Организатор перевозок».

Требование соблюдать дистанцию в 1,5 метра в общественных местах и общественном транспорте прописано в указе мэра Москвы Сергея Собянина от 29 марта.

Ранее штрафы за нарушение полутораметровой дистанции в Москве получали люди, которые «собирались в группы или находились на улице без конкретной причины».

Нарушителей социальной дистанции наказывали по статье 3.18.1 КоАП Москвы. Для граждан она предусматривает от четырех до пяти тысяч рублей штрафа.