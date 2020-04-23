Собянин рассказал о снижении числа тестов на коронавирус в Москве из-за недостатка пипеток

На неделе, закончившейся 19 апреля, число тестов на коронавирус в Москве снизилось из-за недостаточного количества пипеток, сказал мэр Сергей Собянин в интервью «России 24».

«Просто пластиковые пипетки для того, чтобы раскапать пробы по анализаторам и так далее, они специфичные, маленькие, казалось бы, совершенно никчемные, но их достать не так просто. [Мы достаем] с трудом, заключая контракты и вытаскивая из-за рубежа все расходные материалы, которые нужны для этого», — приводит слова Собянина «Интерфакс».

Говоря о распространении COVID-19 в Москве, Собянин заметил, что «драматической ситуации роста» нет, вместе с тем, по его словам, «проблема не уходит, она нарастает».

«Я, к сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато или что у нас какая-то позитивная динамика. Более того, я вижу, что мы даже середину пути не прошли», — сказал мэр Москвы (все цитаты по «Интерфаксу»).

К утру 23 апреля в Москве зафиксировали 33,9 тысячи случаев заболевания COVID-19 (+ 1959 за сутки); в целом по России — 62,7 тысячи (+4774 за сутки), умерли 555 человек, выздоровел 4891 человек.