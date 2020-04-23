Производитель башкирской водки попросил Росстандарт не запрещать чекушки

Компания «Башспирт» (принадлежит Башкирии, выпускает водку «Башкирский стандарт», «Белая крепость», «Дикий мед») обратился в Росстандарт с просьбой не вводить с 1 июля 2020 года новый ГОСТ, исключающий использование емкостей 250 миллилитров (чекушка) и 375 миллилитров. Об этом пишет «Коммерсант».

В письме «Башспирта» Росстандарту, с которым ознакомилась газета, сказано, что продажи алкоголя в небольших бутылках растут. Кроме того, алкоголь в бутылках по 250 и 375 миллилитров занимает 50% всей продукции компании. Если использовать такие емкости будет нельзя, производство придется переоборудовать, а это дорого.

Экономически невыгодным отказ от небольших бутылок назвал также «Татспиртпром» (водка «Ханская», «Русская валюта», Tundra), пишет «Коммерсант».

Другие опрошенные газетой участники рынка полагают, что обновленный ГОСТ будет добровольным. Такое объяснение, уточняет «Коммерсант», дали в Росстандарте Союзу производителей алкогольной продукции. Об этом сообщал телеграм-канал «Пьяный мастер».

Гендиректор ВНИИ пищевой биотехнологии Ирина Абрамова утверждает, что использование ГОСТов обязательно. При этом ГОСТ Росстандарта, по ее словам, противоречит ГОСТу, который разработал ВНИИ. Институт обратился в Росстандарт с просьбой пересмотреть требования.

По данным Nielsen, которые приводит «Коммерсант», продажи алкоголя в бутылках меньше полулитра в 2019 году выросли на 13,2% в единицах продукции и на 14,4% в денежном выражении. Самый заметный рост продаж в небольших бутылках показал крепкий алкоголь: водка, виски и ром.