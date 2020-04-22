В России умерли более 500 человек с COVID-19. Количество инфицированных приблизилось к 58 тысячам

По состоянию на утро 22 апреля в России зафиксировано 5236 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных достигло 57999 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За прошедшие сутки умерли 57 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Общее число умерших с начала эпидемии COVID-19 в России — 513 человек.

Всего с начала эпидемии выздоровели 4420 человек (+547 за сутки).

За сутки в России были проведены 109 тысяч тестов на коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор. Всего в стране уже сделаны 2,2 миллиона тестов на COVID-19.