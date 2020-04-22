В России резко вырос спрос на соль. Из-за рекомендации Минздрава использовать соляной раствор для профилактики коронавируса

Российские производители соли заявили о резком росте спроса на их продукцию, пишет «Коммерсант». Спрос, сообщили в «Руспродсоюзе», который включает в себя крупнейшего производителя соли в России — «Руссоль», уже увеличился на 20% и продолжает расти.

Повышенный интерес к соли, отмечает издание, производители связывают с опубликованными 9 апреля рекомендациями Минздрава, в которых, в числе прочего, предлагалось использовать соляной раствор для профилактики COVID-19.

Российские производители соли пока не повышали цены, но в перспективе это может произойти, заявили в «Руссоль — Северозапад».

В «Руспродсоюзе», в свою очередь, заверили, что российские предприятия могут произвести столько соли, сколько нужно для удовлетворения повышенного спроса, сообщает «Интерфакс».

ВОЗ не считает, что промывание носа соляным раствором может защитить от новой коронавирусной инфекции. По некоторым данным, говорится в разъяснении ВОЗ, регулярное промывание носа солевым раствором может лишь ускорить выздоровление при обычной простуде.

Ранее в России на фоне пандемии COVID-19 был зафиксирован всплеск продаж почти всех категорий продуктов длительного хранения, в том числе соли. Тогда компания X5 Retail Group, в который входят «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», сообщала о росте спроса на соль почти в 20 раз. По данным Росстата, с 31 марта по 6 апреля соль подорожала на 0,6% относительно предыдущей недели.