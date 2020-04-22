В Москве в первый день оформления обязательных пропусков для автомобилей более пяти тысяч человек выехали без них

Утром 22 апреля на дорогах Москвы было зафиксировано более 5,5 тысяч автомобилей без пропусков, заявил глава дептранса города Максим Ликсутов.

«Ко всем этим автомобилистам будут применены меры административного характера. Сейчас мы совместно с органами полиции выясняем, есть ли у этих людей ограничения от врачей на передвижение по Москве и области», — заявил чиновник.

Ликсутов также отметил, что по состоянию на 9 утра более 600 человек не смогли попасть в метро, так как их карты «Тройка» не были привязаны к пропускам. В то же время «Интерфакс» отмечает, что корреспонденту агентства удалось пополнить и использовать при прохождении турникета на станции «Беляево» «Тройку», не привязанную к пропуску.

22 апреля — первый день, когда для поездок на автомобиле в Москве обязательна привязка номера машины к цифровому пропуску. Нарушителей будут штрафовать на пять тысяч рублей в автоматическом порядке на основании данных с камер. «Коммерсант» писал, что пока мэрия предполагает выписывать не более одного штрафа в сутки, но если число нарушений будет велико, штрафовать будут за проезд под каждой камерой.

В метро с 22 апреля нельзя купить билет на одну поездку. Пройти через турникет можно только по картам «Тройка» или социальным картам, которые привязаны к пропуску.