В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Он пропал месяц назад

В Крыму найден мертвым заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

О том, что чиновник из Москвы пропал в Крыму, 21 апреля написал сайт «Общественная служба новостей». По данным издания, в последний раз Ошарина видели в Ялте 30 марта. Позже информацию о его исчезновении подтвердила дочь чиновника.

Baza сообщает, что, по предварительным данным, Ошарин покончил с собой. Его тело нашли в арендованной квартире в центре Ялты.

Обновление. Следственный комитет сообщил, что в квартире в Ялте найдено тело жителя Москвы, не называя имени погибшего. «Предварительно, следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют», — сказали в СК. Проводится проверка.

Ошарин был заместителем главы департамента культуры Москвы с 2018 года. До этого он в разные годы работал директором Московского академического театра имени Маяковского и директором театра «Et Cetera».